Если вы хотите продлить жизнь аккумулятора, нужно выполнять несколько незамысловатых действий.

Во-первых – заряжайте телефон на все 100%. Иначе могут возникнуть различные дефекты, которые в разы снизят производительность батареи.

Во-вторых – используйте качественное зарядное устройство. Дело в том, что дешёвые аксессуары могут заполнять батарею электричеством на 30%-50%, хотя на экране иконка будет выглядеть полной. Также это очень быстро убьёт ваш аккумулятор, но при этом вы можете пользоваться заводскими зарядными от других моделей.

В-третьих – позволяйте вашему смартфону отдыхать, хотя бы во время зарядки. Не сказать, что этот факт оказывает сильное влияние на работу гаджета, но как минимум срок службы продлит.

В-четвёртых – отключайте все лишние функции. Особенно, если батарея на нуле, а вам необходимо, чтобы он дожил до определённого времени. Так, больше остальных «съедают» драгоценный заряд навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС), беспроводные сети (LTE, Wi-Fi) и постоянная синхронизация.

В-пятых – останавливайте работу приложений. Это желательно делать для продления работы устройства, особенно если модель старая и производительность не очень высокая.