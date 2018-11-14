9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, что положило начало объединению страны. В ознаменование этого события Посольство Федеративной Республики Германия в Беларуси отмечает десятилетие значимой образовательной инициативы своего государства – школ PASCH.

Десять лет назад по инициативе Федерального министерства иностранных дел и еще нескольких государственных организаций Германии по всему миру была создана образовательная сеть ПАШ (PASCH) – «Школы: партнеры будущего». В чем ее суть? C помощью современного учебного материала, повышения квалификации учителей, школьных обменов и стипендий инициатива поддерживает средние учебные заведения во всем мире, которые квалифицированно изучают немецкий язык. А его сегодня учат более чем 600.000 учащихся от Афганистана до Кипра. Надо заметить, что немецкий является родным языком для самого большого количества людей в Европе, так как является государственным не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейне. Не говоря о том, что его считает родным значительная часть населения Северной Италии, Восточной Бельгии, Нидерландов, Дании, Восточной Франции и даже части Польши, Чехии и Румынии.

Глобальная цель инициативы ПАШ – пробудить интерес к Германии. Это намного больше, чем просто уроки языка. В дальнейшем многие выпускники ПАШ поддерживают контакт друг с другом, и эти всемирные связи обеспечивают им доступ к немецким вузам и компаниям, уменьшают национальные предубеждения и даже меняют привычки питания. Словом, хорошее знание этого языка предопределяет в дальнейшем жизненный путь многих молодых людей.

В Беларуси школы – партнеры ПАШ особенно тесно сотрудничают с Институтом имени Гёте в Минске и Центральным управлением школ за рубежом. Все школы – партнеры ПАШ (а их сейчас более 2000 по всему миру) образуют всемирное образовательное сообщество, которое связано с Германией.

9 и 10 ноября в Минске в Республиканском театре белорусской драматургии прошел театральный фестиваль, посвященный юбилею ПАШ-инициативы. Несколько театральных групп из Беларуси и Литвы после интенсивных репетиций с носителями языка показали свои постановки на немецком языке.