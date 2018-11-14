Члены общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли одобрили проект постановления МАРТ «Об утверждении инструкции о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства». Однако вчерашнее заседание получилось довольно дискуссионным. Участники совета обозначили ряд рисков.

Напомним, в соответствии с указом № 345, который был принят в августе, предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты (всего 37 наименований) подлежат обязательной регистрации. С 1 января 2019 года такие лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекращают обращение на территории страны.

Во исполнение указа принято постановление Совмина № 776 от 31 октября 2018 года, которым утверждено положение о порядке регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, а также положение о порядке ведения госреестра предельных отпускных цен производителей на лекарства.

МАРТ разработал инструкцию о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства. Она предполагает расчет цен на основе референтного ценообразования, т.е. исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах по перечню, утвержденному методикой. Предлагается учитывать два показателя: среднее арифметическое значение минимальных цен производителя на лекарственное средство в 15 странах, близких Беларуси по социально-экономическому положению, демографической ситуации, по принципам оборота лекарственных средств (включая страну производителя), а также средневзвешенное значение цены реализации, сложившейся за год, предшествующий дню подачи заявления о регистрации. При этом регистрироваться будет минимальная из рассчитанных цен. Инструкцией предусмотрены случаи, когда предельная отпускная цена производителя может быть изменена в сторону увеличения или уменьшения. Так, поводом для повышения цены может стать, в частности, рост курса валют, удорожание сырья, увеличение накладных расходов и др. «Основная задача, которая стояла перед нами, — сделать все так, чтобы никто, и прежде всего потребитель, не пострадал», — заявила заместитель начальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Наталья Василевская.

Новая методика вызвала довольно жаркую дискуссию. Были обозначены несколько рисковых моментов. Является ли одинаковыми условия работы для белорусских и иностранных производителей? Не возникнет ли дефицита лекарств на рынке Беларуси из-за того, что производители откажутся от поставок по новым правилам? Действительно ли снизятся цены? Юристы увидели неоднозначную трактовку некоторых моментов. Кроме того, нечетко прописана методика выбора референтных стран. Глава МАРТ Владимир Колтович согласился с данными замечаниями.

Министр напомнил, что работа над этой методикой началась в прошлом году по поручению президента. Было два ключевых проблемных посыла — отсутствие некоторых лекарств в ассортименте и цены на препараты в Беларуси были выше, чем в соседних странах. В сложившейся ситуации на рынке «ничего не делать было нельзя».

— Мы предложили такой механизм. Да, он новый для нашей страны. У нас мало практики, рынок небольшой и так далее. Есть риски, — согласился Владимир Колтович и невольно предостерег старожилов рынка о возможных последствиях. — Но есть и выходы из этих рисков. Они основаны на практиках ряда стран. И если компании, что маловероятно, принимают решение, что по тем ценам, по которым лекарства продаются в сопредельных странах, они в Беларусь не выходят, то встанет вопрос, как завезти препараты. Есть два выхода — или определяем спецоператора, либо открываем рынок и вводим параллельный импорт.

При этом глава МАРТ допустил, что на первом этапе возможно ручное управление, чтобы «новая система регистрации цен не навредила сложившемуся рынку и лекарства не исчезли из аптек».

Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило заверил, что «проблемы не будет», международные фармкомпании «выступают за прозрачность в поставках», готовы работать в Беларуси и предоставлять лекарства по ценам в сопредельных странах. «Да есть особенности регулирования. Но белорусский рынок не такой уж и маленький, больше чем Молдова или Литва. Беларусь интересна международным компаниям, они с пониманием относятся к обозначенной проблеме», — сказал Шило.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Беларуси Наталья Макеева отметила, что подход Беларуси к регистрации цен на лекарства несколько отличается от других стран. Но тот вариант методики, с которым ознакомились, «приемлем в том числе и для иностранных производителей лекарств».

Макеева также пояснила членам ОКС, почему лекарства в Беларуси стоят дороже, чем в соседних странах. Российский рынок — очень емкий, и за счет большого объема закупки производители могут предоставить скидки. На руку россиянам сыграла девальвация (с 30 до 60 российских рублей за доллар). Поставщики были вынуждены зафиксировать цены в российских рублях, напомнил Шило.

Что касается стран Балтии, то там «развитая страховая медицина, они члены ВТО».

— На уровне соблюдения патентного права существуют долгосрочные контракты со страховыми компаниями и Минздравом, — сказала Макеева. — Компании имеют гарантированный объем на 5 лет и идут на уступки по цене. В силу белорусской специфики, того же законодательства о госзакупках, подобная практика у нас невозможна. Беларуси поступали предложения по подписанию долгосрочных контрактов по очень выгодным ценам. Но юристы видели риски в части нарушения законодательства.

Она также констатировала, что на протяжении 20 лет в Беларуси фиксировались «серьезные нарушения» патентных прав со стороны местных производителей. Такие ситуации не добавляли иностранным фармкомпаниям позитивного настроения.

По «личным ощущениям» Натальи Макеевой новая методика регистрации цен может привести к их снижению «на 10−15%».

Чиновники уверяют, что доработка инструкции, согласовании в Минюсте и доведение требований до поставщиков много времени не потребует. Макеева считает, что сроки очень сжатые. «До 1 января осталось совсем ничего», — сказала она и обратила внимание, что штаб-квартиры зарубежных фармкомпаний уходят на рождественские каникулы. Она дала понять, что если госслужащие не поторопятся с утверждением новой методики, могут возникнуть трудности с отгрузкой лекарств. Переносить же сроки запуска новой методики никто не горит желанием. «Это же указ [президента], как его подвинешь», — парировала одна из участниц заседания.