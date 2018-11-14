Съёмки кинофильма в городе гранитодобытчиков запланированы на 25 и 26 ноября. Картину снимает Вадим Перельман.

Фильм, рабочее название которого «Уроки персидского», основан на реальных событиях, время действий – Вторая мировая война.

Ожидается, что в главных ролях снимутся известные актёры. Но кто именно, пока не афишируется.

Режиссёр драмы – американский актёр, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вадим Перельман, родившийся в Киеве и эмигрировавший за океан в 1977 году. Его самый знаменитый фильм – «Дом из песка и тумана» (2003) был отмечен тремя номинациями премии «Оскар». Второй голливудский фильм — «Мгновения жизни» с Умой Турман — вышел на экраны в 2007 году и получил смешанные отзывы кинокритиков.

Съёмки будут проходить в Бресте и Микашевичах. Самую массовую сцену с участием 220 актеров планируется снять в областном центре. Сейчас готовятся деревянные декорации концлагеря, а для участия в фильме ищут людей, которые могли бы сыграть евреев.

Гранитный карьер облюбовали многие кинорежиссеры, возможно, «каменные дюны» привлекли создателей кино и на этот раз.