В ближайшее время планируется улучшить работу с мобильными операторами, чтобы информировать должников с помощью автодозвона и СМС-рассылки. Об этом сообщил главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.

“Должники будут получать СМС-сообщения о возбуждении исполнительного производства и, возможно, еще каких-то исполнительных действиях. Этот вопрос тоже прорабатывается”, – сказал Дмитрий Коваленко, пишет БЕЛТА.