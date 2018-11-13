Бывший заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял во вторник.

В.Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года В.Семашко работал в должности заместителя премьер-министра Беларуси, до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.