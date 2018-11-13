Исследователи из Бригхема смогли создать инновационный и бюджетный способ для диагностирования ВИЧ.

Раньше подобный тест можно было осуществить только с помощью полимеразной цепной реакции, правда, проблема заключается в том, что такой тест очень дорогой и не все могут себе это позволить.

Эксперты создали специальное маленькое устройство, оно крепится к телефону, с которого также можно и управлять маленьким «помощником».

Особенность этого устройства заключается в чипе, который может узнать РНК в крови человека.

Исследователи рассчитывают, что их изобретение поможет врачам более активно заниматься диагностикой ВИЧ в бедных регионах.