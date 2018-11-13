В Минжилкомхозе пояснили, как будут платить за ЖКУ «тунеядцы».

С января следующего года в Беларуси граждан, которые в экономике не заняты, обяжут полностью оплачивать коммунальные услуги. В Министерстве ЖКХ рассказали, как это будет происходить.

С наступлением 2019 года «тунеядцев» в РБ не только лишат возможности получения госсубсидий на жилищно-коммунальные услуги, но также и обяжут платить за горячую воду по экономически обоснованным тарифам. С 1 октября 2019 года они также будут платить по полной за отопление и газоснабжение.

Начальник отдела управления экономики Минжилкомхоза Жанна Попучеева: «Если не занятый в экономике проживает 1, то он в полном объеме заплатит за названные ЖКУ; если человек проживает с членами семьи, то он заплатит пропорционально количеству оказанных ему услуг».

Если проживают в квартире 2 «тунеядца», то указанные выше ЖКУ начисляться будут по полным тарифам в отношении обоих.