Умер Игорь Лученок

Известный белорусский музыковед Ольга Брилон сообщила в Фейсбуке о смерти Народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка.

“Ушёл из жизни Игорь Михайлович Лученок. Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом. Беларусь скорбит.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года.

Прощайте, дорогой Игорь Михайлович!” — написала Ольга Брилон.

Бывший завсектором культуры ЛКСМБ Георгий Суравнев тоже оставил прощальную запись и опубликовал свое последнее фото:

“Увы…Вот и все …Игоря Михайловича не стало…Болезнь коварна и беспощадна ..Ушёл от нас Великий Композитор, Человек и Друг..

О дате и месте похорон композитора пока ничего не известно.

Лученок родился 6 августа 1938 года в Минске, в белорусской столице получил музыкальное образование. Затем он стажировался в Ленинграде и Москве, преподавал в различных музыкальных учебных заведениях Беларуси, был ректором Белорусской консерватории, пишет Sputnik.

Произведения Лученка исполняли оркестр Михаила Финберга, ансамбли “Песняры”, “Сябры” и “Верасы”, Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Виктор Вуячич и другие. Он был автором таких хитов, как “Алеся”, “Майский вальс”, “Мой родны кут”, “Полька белорусская”, “Жураўлі на Палессе ляцяць”.

Звание Народного артиста СССР Лученку было присвоено в 1987 году. С 1980 года и до последнего времени он возглавлял Белорусский союз композиторов.