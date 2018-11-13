Студента подозревают в убийстве 21-летнего парня в Минске, которое произошло вечером 12 ноября.

Студент второкурсник одного из столичных Вузов подозревается в совершении убийства. СК РБ предполагают, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нанёс 21-летнему парню удары, которые привели к смерти пострадавшего. Молодой минчан скончался в реанимации в тот же вечер.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня был задержан подозреваемый, у него изъяли орудие, которым он наносил удары умершему молодому мужчине. СК устанавливает мотивы преступления и допрашивается свидетелей преступления.