За обсуждением непростого пути оперы Рихарда Штрауса «Саломея» на сцену Большого театра Беларуси мы как-то совсем упустили из виду артистов. А это команда настоящих профессионалов, ансамбль великолепных голосов. Партию Саломеи на премьерных спектаклях исполнила солистка театра Екатерина ГОЛОВЛЕВА. Сейчас это ведущая певица театра, сильный и красивый голос позволяет ей исполнять огромный репертуар, порой она выходит на сцену по четыре-пять раз в месяц.

Беседу Елены Молочко с Екатериной Головлевой читайте в газете “Народная Воля” за 13 ноября.