ОАО “Оршанский авиаремонтный завод” (ОАРЗ) передано в собственность государства от частных собственников – ПАО “Мотор Сич” (Украина, принадлежало около 60% акций) и ЗАО “Системы инвестиций и инноваций” (Беларусь, 40% акций), сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко.

“Решение, которое принял президент о возврате его в собственность государства, выполнено. В настоящее время Оршанский авиаремонтный завод полностью перешел в собственность государства. Инвестиционные договоры с прежними инвесторами расторгнуты. Акции предприятия переданы в ведение Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь”, – сказал Р.Головченко в интервью телеканалу “Беларусь 1”.

Глава Госкомвоенпрома также проинформировал, что принято решение сохранить завод в качестве отдельного юридического лица.

“Мы представили трудовому коллективу новое руководство предприятия, рассказали людям о том, как оно собирается выводить предприятие на безубыточную работу”, – рассказал он.

Р.Головченко обратил внимание, что по итогам октября впервые за последние годы предприятие “вышло из убытков”, в том числе благодаря обеспечению работы над конкретными заказами по ремонту вертолетной техники.

“Завод будет развиваться. Потому что помимо его традиционной сферы компетенции – ремонта вертолетной техники типа Ми-8 и Ми-24, есть и другие направления, в том числе по беспилотной авиации, которые мы планируем развивать на этом предприятии”, – добавил председатель комитета.

ОАО “Оршанский авиаремонтный завод” является ведущим предприятием в Беларуси по капитальному ремонту различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35). Предприятие имеет аэродром класса “Б”, который сертифицирован для эксплуатации воздушных судов типа Ан-124, Ил-76, вертолетов всех типов.

В соответствии с распоряжением президента Беларуси в 2011 году между республиканским Минтрансом, АО “Мотор Сич” и ЗАО “Системы инвестиций и инноваций” был заключен инвестиционный договор о комплексном развитии ОАРЗ. Украинская компания получила около 60% завода, белорусская – около 40%. Они планировали до 2017 года вложить в модернизацию производственных мощностей $12 млн, создать свыше 300 рабочих мест. Источник, близкий к одному из акционеров, говорил, что выполнению инвестиционной программы помешал конфликт России с Украиной, поскольку “Мотор Сич” покупала белорусский завод с прицелом на российский рынок.

В мае 2018 года генеральная прокуратура Беларуси по итогам проверки причин неисполнения инвестдоговора возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ПАО “Мотор Сич” и бывшего гендиректора ОАРЗ за причинение ущерба в особо крупном размере.

Ранее в мае почетный президент ПАО “Мотор Сич”, народный депутат Вячеслав Богуслаев (партия “Воля народа”) заявлял, что с момента приобретения в 2012 году контрольного пакета акций ОАРЗ, на то время проблемного и выставленного властями Беларуси на приватизацию, “Мотор Сич” вложила в развитие авиаремзавода в разных формах $20 млн.