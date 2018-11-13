Найден ранее неизвестный стих Максима Богдановича.

Неизвестное ранее стихотворение белорусского классика обнаружили ученые-литературоведы Беларуси и России. Данную информацию сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота во время открытия экспертно-медийного форума «Молодые ученые как приоритет Союзного государства».

Произведение Максима Богдановича было найдено во время исследования связей Максима Горького с семьей Богдановичей, которое организовали в честь 150-летия со дня рождения российского писателя. Тетрадь со стихами белорусского поэта была найдена случайно. Исследователи из Беларуси искали ее почти 100 лет. Она упоминалась в переписке Максима Горького. Как оказалось, тетрадь в архиве просто «положили не в ту папку».

Во время изучения тетради был найден неизвестный ранее стих на русском языке, но Максим Богданович указал, что это перевод с белорусского языка. Ни российский, ни белорусский варианты ранее нигде не публиковались.