Минское “Динамо” в первом матче под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко победило родной клуб наставника челябинский “Трактор”.

ДИНАМО Мн — ТРАКТОР — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

МИНСК. “Чижовка-Арена”. Начало — в 19.30.

ДИНАМО Мн: Энрот; Уиркош — Готовец, А.Костицын (А) — С.Костицын (К) — Когалев; Лисовец — Хенкель, Казионов — Хауден — Парфеевец; Осипов — Знахаренко, Буйницкий — Ковыршин (А) — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Евенко.

ТРАКТОР: Судницин (0.00-5.10), Сухачев (58.29); Шинин (К) — Бэйлен, Энлунд — Стоа — Томас; Бородкин — Никитин, Глинкин — Полыгалов (А) — Шолохов; Петров (А) — Исаев, Губарев — Рыбаков — Кокуев; Тридчиков — Дугин — Шаров; Хлыстов, Зиновьев.

ШАЙБЫ: 1:0 — С.Костицын (Когалев, Уиркош, 0.43). 2:0 — Буйницкий (Ковыршин, Уиркош, 5.10). 2:1 — Бородкин (Глинкин, Полыгалов, 17.50). 3:1 — Волков (Уиркош, Дроздов, 37.57).