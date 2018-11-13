Правительство решило, как продукцию иностранных СМИ будут проверять на соответствования требованиям закона. Решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Проверять будут продукцию иностранного СМИ, которая будет распростряняться на территории Беларуси. Комиссию, которая этим займётся, возглавит первый замминистра информации Павел Лёгкий.
Чтобы запустить проверку, в Мининформ должно поступить обращение с заявлением о том, что иностранное СМИ получило разрешение на распространение своей продукции. Срок проведения экспертизы − не больше 15 календарных дней с момента поступления заявления. Могут продлить до 20.
Что включает в себя экспертиза
Она включает в себя анализ продукции иностранного СМИ − есть ли там материалы, нарушающие законодательство Беларуси.
Речь о сведениях, которые пропагандируют употребление наркотиков и психотропов, токсических и прочих «одурманивающих веществ», информация о том, как создать взрывное устройство или взрывчатое вещество. Также проверят, нет ли материалов, пропагандирующих войну, экстремизм или содержащих призывы к этому.
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.