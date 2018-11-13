Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во вторник рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент дал согласие на назначение Юрия Селиверстова первым заместителем министра финансов, Андрея Белковца – заместителем министра финансов, Александра Червякова – первым заместителем министра экономики, Дмитрия Ярошевича – заместителем министра экономики.

Кроме того, Наталья Карчевская назначена первым заместителем министра культуры, Сергей Шереметьев – заместителем министра культуры, Валентина Шатравко – первым заместителем министра лесного хозяйства, Владимир Креч – заместителем министра лесного хозяйства, Сергей Реентович – заместителем министра энергетики.

По информации пресс-службы, генеральным директором государственного производственного объединения электроэнергетики “Белэнерго” назначен Павел Дрозд, генеральным директором ОАО “Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш” – Надежда Лазаревич.

Ректором учреждения образования “Белорусская государственная академия авиации” станет Артем Шегидевич, ректором “Мозырского государственного педагогического университета” – Валерий Навныко.

Также президент назначил Александра Пономарева послом Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине, Юрия Слуку – послом в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иордании и Ливане, Андрея Ржеусского – послом в Индии и по совместительству в Шри-Ланке.

Кирилл Добрего назначен заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

По информации пресс-службы, также назначен ряд руководителей райисполкомов.