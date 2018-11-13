Создание равных условий для государственных и частных компаний – одно из важных условий для достижения высоких темпов экономического роста.

Такое мнение в интервью порталу Thinktanks.by высказала эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, анализируя основные тенденции 2018 года.

Сдерживание инфляции способствует реализации инвестиционных проектов

Одной из основных важнейших тенденций является сохранение инфляции на довольно низком уровне. Согласно официальным прогнозам, по итогам 2018 года она не превысит 6%. По мнению Катерины Борнуковой, сохранение невысоких темпов инфляции объясняется жесткой политикой Нацбанка, которую он начал проводить в 2015 году.

«Такая политика проводится в течение продолжительного времени, и благодаря этому удается достигать низких цифр по инфляции. Самое главное достижение заключается в снижении инфляционных ожиданий. Чем больше люди верят в то, что цены под контролем, тем больше снижается давление на цены», – сказала Катерина Борнукова. Эксперт пояснила, что когда люди постоянно ожидают роста цен, они готовы покупать в магазинах одни и те же товары по все более высокой цене, а в условиях ценовой стабильности они не воспринимают это как норму и воздерживаются от покупки товара за все большие деньги. Также очень важно, что при низкой инфляции есть возможность снижать процентные ставки по депозитам. «Несколько лет назад в рублевые депозиты можно было привлекать средства не ниже, чем под 30-40%. Теперь процентная ставка в 8-9% считается нормальной», – отметила Катерина Борнукова.

Привлечение средств в депозиты под более низкий процент позволяет снижать ставки по кредитным ресурсам, которые становятся более доступными для предприятий. В целом, как отметила Катерина Борнукова, низкая инфляция способствует развитию бизнеса: «В условиях макроэкономической нестабильности цены не просто растут, а растут очень непредсказуемо. Это серьезно усложняет ведение бизнеса, поскольку никто не может прогнозировать, какую отдачу принесут инвестиции. При стабилизации инфляции легче делать прогнозы. Помимо этого, снижение ставок по кредитам приводит к тому, что все большее число компаний могут позволить себе реализацию инвестиционных проектов».

Высокие темпы роста ВВП возможны в случае реформирования госсектора

Наблюдающийся в текущем году экономический рост, по мнению эксперта, во многом связан с цикличностью экономики. «В процессе выхода из кризиса экономика растет более высокими темпами, чем обычно. Мы имели возможность наблюдать это в текущем году: в январе наблюдались более высокие темпы роста, чем в последующие месяцы. Поскольку рост был обусловлен цикличностью экономики, он, как и многие другие цикличные явления, оказался недолговечным», – сказала Катерина Борнукова. По мнению эксперта, в скором времени белорусская экономика выйдет на свой долгосрочный тренд – рост ВВП в обозримом будущем будет составлять 2-2.5%, в лучшем случае 3%.

«Сегодня рост происходит за счет восстановления после кризиса российского рынка, на котором вновь появился спрос на белорусские товары. Также по сравнению с кризисными годами выросла цена на нефть. Сыграли роль и меры по макроэкономической стабилизации, начатые в 2015 году, в первую очередь, более жесткая монетарная и фискальная политика», – подчеркнула Катерина Борнукова.

По мнению эксперта, сегодня нет детальных статистических данных по деятельности частных компаний, и поэтому достаточно сложно оценить результаты принятых мер по либерализации климата для ведения бизнеса. «Детальные статистические данные позволили бы увидеть, как воздействуют на экономику те реформы, которые происходят сейчас. Мы видим, что принимаемые документы делают жизнь бизнеса легче, но как реализация этих мер выглядит в финансовых результатах, пока неизвестно», – считает Катерина Борнукова.

Эксперт подчеркнула, что в любом случае одной либерализации условий деятельности для частных компаний недостаточно. Очень важно реформировать государственный сектор, который остается неэффективным и тормозит развитие экономики. «Необходимо выровнять условия для деятельности государственных и частных компаний – из-за преференций, которые получают госпредприятия, условия по-прежнему остаются неравными. Еще одна важная мера – это введение эффективного управления на госпредприятиях. Без реформирования госсектора мы не сможем вернуться к росту ВВП на 6-7% в год. Такие темпы роста нам необходимы, чтобы возместить то, что мы потеряли в кризис. Сейчас белорусская экономика только вернулась к уровню ВВП 2014 года. Нам необходимо расти быстрее»,- подчеркнула Катерина Борнукова.