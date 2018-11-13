Об этой угрозе председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин заявил на Форуме регионального развития Могилевской области.

По его мнению, перед страной всерьез стоит задача увеличить среднюю зарплату «до 1200-1500-2000 рублей».

– Иначе от нас сбежит два миллиона молодых людей. Не может быть заработная плата в Беларуси ниже той, что в соседних странах, – сказал Владимир Карягин.

– Но как это сделать? Раздать деньги никто не может – золотого запаса для этого нет. Зарплату можно только заработать, увеличив производительность труда. Заработок в новой экономике должен быть 500-1000 евро на одного работающего. Иначе предприятия будут неконкурентоспособны с точки зрения удержания людей.