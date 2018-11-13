В декабре предусмотрены две рабочие субботы и несколько переносов.

Согласно Постановлению Совета Министров №903 от 27 ноября 2017 года, рабочие дни в декабре 2018 года переносятся:

с понедельника, 24 декабря — на субботу, 22 декабря;

с понедельника, 31 декабря — на субботу, 29 декабря.

Католическое Рождество (25 декабря) выпадает на вторник, поэтому выходными будут воскресенье, понедельник и вторник — 23, 24 и 25 декабря.

По тому же принципу решили продлить и новогодние каникулы. Праздничный день 1 января приходится на вторник, поэтому канун Нового года (31 декабря) также сделают выходным днем, предлагая отдыхать с воскресенья по вторник — 30, 31 декабря и 1 января соответственно.

Постановление принято в соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Республики Беларусь.

График рабочих и выходных дней на 2019 год пока официально не утвержден.

Организациям предоставлено право, с учетом специфики производства, осуществлять перенос рабочих дней в соответствии с законодательством по своему усмотрению.