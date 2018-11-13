Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился со студентами Уппсальского университета (Швеция), которые находятся в Беларуси с ознакомительным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе встречи Кравченко обратил внимание студентов на основные этапы развития независимой Беларуси, определяющие основы внешней политики нашей страны, информировал о политических и экономических отношениях с Россией, ЕС, США и соседними государствами, а также диалогах по правам человека с ЕС и США, позиции Минска по вопросам региональной ситуации, в том числе в области безопасности.

Высокопоставленный белорусский дипломат также ответил на вопросы шведских студентов о внутренней и внешней политике Беларуси.