Беларуский стартап Deep Dee стал одним из пяти победителей немецкой премии Bayer Aspirin Social Innovation Award. Все проекты, которые выиграли, получат по 20 тысяч евро на развитие и запуск своих проектов в бедных регионах планеты. Как написал на своей странице в Facebook Ярослав Лихачевский, они получают доступ к международной сети Bayer и их поддержку в развитии своего стартапа.

Deep Dee работает на стыке медицинской техники и искусственного интеллекта. Основатели стартапа придумали и создали робота, который диагностирует болезни по фотографии глазного дна. Система уже работает − робот может определять диабетическую ретинопатиию и сахарный диабет. В планах у команды – научить нейросеть диагностировать и другие болезни.