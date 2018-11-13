Лукашенко поставил задачу, Госкомвоенпром выполняет.

В Беларуси работают над организацией собственного производства стрелкового оружия, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко. «Президент эту задачу поставил неспроста. Стрелковое оружие устаревает точно так же, как и все остальное. Может быть, менее быстрыми темпами, но, тем не менее, устаревает. Очень много стран ведут разработки этого оружия. Конечно, существуют определенные требования к технологиям производства. Задача главы государства поставлена, и она будет выполняться», – сказал Головченко.

По словам главы комитета, уже есть свои образцы стрелкового оружия, правда, из импортных комплектующих. «Но идет освоение на соответствующих механообрабатывающих участках этих компонентов оружия. Пока это служебное и гражданское оружие. То есть это боевое оружие, но которое отличается только некоторыми параметрами от того оружия, которое используется в Вооруженных Силах. Есть у нас и свои конструкторы, одаренные люди, которые конструируют собственные образцы стрелкового оружия», – рассказал Головченко.

По его словам, в Витебской области неподалеку от Орши строится объект, на котором будут производиться патроны к стрелковому оружию, а также организованы участки по сборке, а затем и по производству образцов стрелкового оружия. «Мы, конечно, удовлетворим собственные потребности. Но нужно зарабатывать в первую очередь валюту от продаж за рубежом. Мы очень тщательно смотрим на этот аспект. Потому что сделать для себя можно достаточно быстро, но гораздо сложнее сделать товар, который будет востребован и который сможет окупиться», – отметил Роман Головченко.