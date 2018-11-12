Задержаны двое мужчин, организовавших сбыт марихуаны на территории Минска

Бойцами наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска пресечена деятельность 20-и и 22-летнего неработающих мужчин, организовавших сбыт марихуаны на территории столицы.

Задержание обоих фигурантов происходило в квартире по ул.Слободской, как раз в то время, когда они употребляли марихуану. Установлено, что один из задержанных является собственником жилья, а другой – гостем, уроженцем Гомельской области и товарищем минчанина.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями было установлено, что наркотики злоумышленники выращивали на территории Гомельской области и привозили в Минск для сбыта и собственного потребления.

При обыске в квартире обнаружено и изъято более 45 гр измельченного высушенного опасного наркотического средства растительного происхождения – марихуаны. Изъятое вещество направлено на исследование в ЦА ГКСЭ.

В отношении обоих фигурантов Фрунзенским (г.Минска) РОСК возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались.