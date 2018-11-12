Сотрудники управления по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома провели рейд на рынке «Ждановичи» для выявления нелегальных иммигрантов, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

У иностранцев на рынке планировали проверять минскую регистрацию и наличие специального разрешения на право заниматься трудовой деятельностью в Республике Беларусь. Проверяющие разделились и в сопровождении бойцов ОМОН двинулись по территории ТЦ «Ждановичи» в разных направлениях. Корреспонденту было предложено пройти по овощному рынку вместе с инспектором Евгенией (имя изменено).

Среди торгующих здесь было много выходцев из Азербайджана, Кыргызстана, Грузии. Попадались и представители из Молдовы и Украины.

Задержались на точке, где торговали апельсинами и гранатами в картонных коробках. Евгения попросила одного из работников показать документы. Он слегка занервничал и стал рыться в карманах.

— Откуда приехали?

— Не знаю… — замялся сначала гражданин, но потом вспомнил. — Из Азербайджана.

Показал документ.

— Это всего лишь копия спецразрешения, — отметила Евгения. – По ней трудно что-то понять. Если наниматель вдруг досрочно расторгает с иностранцем трудовой договор, то оригинал спецразрешения аннулируется, и с этого момента человек уже не имеет права осуществлять в Беларуси трудовую деятельность. В данном случае проверим по базе.

Инспектор предписала мужчине явиться с документами в подразделение по гражданству и миграции. Впоследствии выяснилось, что со спецразрешением у него все в порядке, однако работал он в тот день не у того нанимателя, с которым заключил трудовой договор и по чьему заявлению было выдано это спецразрешение, а совсем у другого, что является нарушением. Теперь азербайджанцу придется заплатить штраф в размере 4 базовых величин.

Забавный эпизод ожидал в другом месте. Мужчина явно неславянской внешности переставлял ящики с томатами. На вопрос, работает ли он здесь, ответил:

— Нет, просто стою…

На просьбу предъявить документы полез в карман, но ничего не достал. Сказал, что забыл паспорт дома. Подбежала женщина — как оказалось, белоруска.

— Это мой муж, все документы у него в порядке, — зачастила она. – Паспорт не берет, боится потерять. У меня с собой свидетельство о браке – вот, смотрите!

Однако данный документ личность иностранца, а также легальность его пребывания в республике не удостоверял, поэтому представителей правоохранительных органов не устроил.

— Почему вы не верите? – обиделась гражданка. – Это мой муж!

— Мы здесь собирались с женой покупать домой помидоры, — подхватил «спутник жизни».

Паре пришлось пройти в подразделение по гражданству и миграции Центрального района. Там иностранец признался, что он не муж, а брат супруга белорусской гражданки. Приехал в Минск из Солигорска якобы в гости. Зачем обманывал инспектора? Сам не знает.

Затем привлек внимание смуглый черноволосый мужчина, который сидел на рабочем месте продавца перцев. Евгения поинтересовалась, сколько стоит товар, спросила о его качестве и на все поставленные вопросы получила ответы. Однако, когда попросила показать спецразрешение, гражданин вскочил и стал убеждать, что здесь не работает.

— А что же вы здесь делаете?

— Просто зашел.

— И сели на место продавца?

— Нет, просто тут ходил.

Внезапно появилась покупательница и стала требовать у иностранца:

— Молодой человек, где мой перец – 15 ящиков? Почему не грузите? Сколько еще ждать? Полчаса прошло.

— Я ничего здесь не продаю. А ее вообще не знаю, — забормотал бедолага.

— И вы будете еще отпираться? – сказала Евгения. – Покажите ваше спецразрешение.

— У меня нет, я не торгую. Просто зашел сюда на 5 минут…

— В ваших действиях усматривается состав административного правонарушения (ч. 1 ст. 23.55 КоАП), в связи с чем изымаем ваш паспорт. Вам необходимо явиться в подразделение по гражданству и миграции для дальнейшего разбирательства. Если все в порядке, вам нечего переживать.

На следующий день мигрант признал, что действительно работал на торговой точке грузчиком, сам же живет в Борисове. Спецразрешения у него не было. Поэтому ему придется раскошелиться на штраф.

Зафиксировали на рынке и другие нарушения. К примеру, у россиянки давно истек разрешенный срок пребывания в Беларуси без регистрации (90 суток), что стоило ей 2 базовые. Обещала легализоваться.

У гражданина Грузии отсутствовало спецразрешение, хоть паспорт и регистрация имелись. Также вызвала подозрения женщина славянской внешности, у которой не было с собой документа, удостоверяющего личность. Проверили, оказалось, что она гражданка Беларуси. На рынке просто подрабатывала, перебирала овощи.

Как свидетельствует статистика, в последние годы количество нарушений среди трудовых мигрантов в Минске явно пошло на спад. Важную роль здесь играет профилактическая работа, которую постоянно ведут сотрудники УГиМ и подразделений по гражданству и миграции районов города. Сказалась и отмена миграционных карт, потому что раньше иностранцев привлекали за их отсутствие.

— Белорусское миграционное законодательство становится более демократичным, — отметил начальник УГиМ ГУВД Мингоисполкома Юрий Баранов. – Например, гражданам России сейчас можно находиться в нашей стране без регистрации до 90 дней. Украины, Армении – до 30 дней. Способствует и безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь на срок не более 30 суток для граждан 74 государств.