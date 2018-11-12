Новая методика в строительстве жилья будет опробована уже в следующем году. Об этом корреспонденту МЛЫН.BY рассказал заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

— Определенные наработки и проекты такого жилья, в которых при нагреве воды, приготовлении пищи и отоплении будет использоваться электричество, уже существует, — отметил Михаил Малашенко. — Однако в связи с этим, необходимо провести оптимизацию тарифов на коммунальные услуги.

Вместе с тем заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности затронул тему возмещения белорусами затрат на производство тепловой энергии.

— В среднем, одна гигокалория энергии стоит около 80 рублей. В настоящее время белорусы возмещают около 19,5% (около 17 руб.). К 2020 году показатель подрастет до 20%, однако скачкообразного повышения не планируется.