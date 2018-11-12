В Минске задержали студентов, купивших экстази через инфокиоск

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установления лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ на территории столицы, сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД г. Минска были задержаны молодые люди. Один обучается в ВУЗе, второй – в колледже города Минска.

Из объяснений задержанных было установлено, что молодые люди потратили на психотропное вещество 170 белорусских рублей. Покупку оплатили через инфокиоск на вокзале и поехали забирать закладку с психотропом, но их остановили оперативники. По координатам, которые указали молодые люди, удалось найти закладку, в которой находилось 5 таблеток красного цвета. Таблетка была направлена на химическую экспертизу в центральный аппарат ГКСЭ. Согласно заключению экспертизы таблетки содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество – МДМА (MDMA).

По данному факту Партизанским (г. Минска) РОСК Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Установлено, что ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.