ДТП недалеко от остановки «Рембыттехника» парализовало вчера движение транспорта по улице Советской. В результате аварии погиб водитель «Рено», его пассажир пострадал. «Сильные новости» собрали всю информацию о происшествии, доступную на данный момент.

Первые сообщения о драматичном ДТП стали появляться в соцсетях практически сразу. Очевидцы сообщали, что автомобиль «Рено» перевернулся, водитель оказался зажат на переднем сидении и погиб. На место происшествия сразу прибыло множество сотрудников МЧС, ГАИ, медики. Спасатели залили проезжую часть пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание автомобиля.

Чуть позднее читатель «Сильных новостей» прислал нам видео с места происшествия.

В свою очередь, сообщество «ЧП. Гомель» опубликовало некоторые подробности инцидента. Так, согласно сведениям очевидцев, водитель авто не справился с управлением, машину занесло, она врезалась в осветительную мачту, перевернулась и еще какое-то расстояние скользила по асфальту. Столб, который задела «Рено», переломился и повис на линии электропередач — из-за этого участок был временно обесточен. Все движение транспорта было остановлено.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из машины пострадавших. Водитель погиб на месте, его пассажир, как сообщается, жив и госпитализирован.

Уже сегодня утром в МВД сообщили, что ДТП произошло в 21.45, а погибшему водителю было всего 20 лет — он родился в 1998 году.

В свою очередь, сайт Progomel.by сообщил, что погибший молодой человек был гонщиком. По сведениям ресурса, на странице в ВК погибшего указано его последнее место работы — 402.by — Drag-Racing в Беларуси.