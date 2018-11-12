"Ум дико сексуален". В Минске Ирина Хакамада рассказала о трудоголиках, отдыхе и женском счастье

Ирина Хакамада приехала в Минск, чтобы рассказать белорусам о мастерстве деловых переговоров, и стала одним из ключевых спикеров конференции «Бизнес пробуждение 2.0». После мероприятия бизнес-тренер, писательница, а в прошлом политик встретилась с журналистами и рассказала о том, почему опасно быть трудоголиками, как правильно отдыхать и почему Россия вдохновляет.

О трудоголиках

— Я думаю, что «голик» в любой области — это плохо. Каким бы «голиком» вы ни были: алкоголиком, трудоголиком, шопоголиком. Фанатизм всегда приносит дисбаланс в вашу психику, вы получаете одно, но недобираете другое.

Для меня человеческий процесс познания заключается в том, что вы должны осознать, что по жизни балансируете на канате. Это непредсказуемая вещь. Вы не знаете, что произойдет в следующий момент, но вы должны достигнуть цели. При этом не упасть и все время продвигаться.

Если вы двигаетесь очень быстро, вы не удержитесь. Вот это и есть трудоголизм. Вы точно рухнете. Если вы станете на канате и испугаетесь, не будете вообще двигаться, то вы тоже упадете. А нужно двигаться небольшими шагами — это восточный путь: непрерывно, но все время, каждую ситуацию пытаться сбалансировать.

Например, вы дико устали от работы, значит не надо себя мучить и продолжать работать, начните после этого очень коротко, но очень глубоко кайфовать. Это известная вещь: кто умеет вкалывать, тот умеет и отдыхать. Нельзя очень много работать и отдыхать не поймешь как. Отдыхать тоже нужно профессионально: высвобождая и освобождая себя полностью.

Или наоборот, может быть ситуация, когда вы привыкли круто отдыхать, но совершенно не хотите по-человечески серьезно работать. У вас дисбаланс в другую сторону. И тогда вы все время с каната падаете.

Вы перегибаете палку в одну сторону, а когда увидели, что от этого устали, начинаете накачивать другую. Как только перекачали другую, опять начинаете возвращаться обратно. Вот это называется баланс. Вы видели, как ходят по канату? По нему идут плавно, все время покачиваясь. Так и в жизни надо покачиваться, но не надо заваливаться то в одну сторону, то в другую.

О выгорании и интеллектуальной усталости

— Чтобы не сгореть, нужно перестать думать. А это большое вообще-то искусство — выключать себя полностью из потока. Один из моих способов — это, конечно, искусство. У меня всегда с собой любимая музыка, и она в наушниках, любимая книга, сейчас это Кадзуо Исигуро. И у меня всегда подборка фильмов. Например, здесь в гостинице я увидела, что можно поймать «Кинопремьеру» (канал. — Прим. TUT.BY). И я могу упереться в экран и даже, если это фэнтези, подростковый фильм и там очень крутые всякие полуживотные, полусущества пуляются друг в друга, меня это очень хорошо отвлекает. И я забываю все.

Нужно уметь погружаться в воображение любого художника. И тогда у вас выгорания не будет. У вас перестанет мозг анализировать информацию, а душа заполнится какими-то совершенно другими образами, и голова начнет отдыхать.

О том, что нужно изменить в системе образования

— Изменить надо почти все. В Стэнфорде студенческая столовая с хорошей, разнообразной, но дешевой едой работает круглосуточно. Как вы думаете почему? Потому что у них нет лекций. У них есть только первоисточники, и ты должен сделать работу. И все.

И ты разговариваешь с преподавателем, отчитываясь по поводу того проекта, произведения, если ты филолог, или той математической модели или задачки, которую ты должен решить. Поэтому они очень много работают в библиотеках и периодически хотят есть. Работают после занятий, ночью и днем, потому что каждый день ты должен прочитать бешеное количество первоисточников, проанализировать и еще сделать свое резюме.

У нас нет самостоятельной работы, а есть бесконечное натаскивание. У нас натаскивают лекциями, уроками, учебниками… Ничего этого нет в хорошей системе образования даже в старших классах. Для младших классов — это игра, в игре все познают, для старших — это уже пошли первоисточники. Нельзя учить Пушкина по короткому пересказу. Надо честно прочитать «Евгения Онегина» и потом написать свое мнение и резюме на эту тему уже в 8-м классе. И вот тогда постепенно из человека вырастет специалист хотя бы в одной области.

В школе у нас я таких сдвигов не заметила, все только ухудшается. В вузах все тоже стоит на месте по одной простой причине: образование — одна из самых консервативных областей. В России есть министерство образования. В нормальных странах его нет. У нас есть педагогические вузы, в развитых странах — нет. Педагогов не готовят, а готовят специалистов, которые приходят в школу, вуз как специалисты и просто преподают знания.

Об интернете

— Интернет и искусственный интеллект разрушают на рынке все остальные институты. И ваша зона свободного развития ИТ-технологий, которую вы сделали в Беларуси, привела к тому, что белорусские программисты — одни из самых сильных в мире. Они работают в Силиконовой долине, в России, по всему миру. Интернет разрушает все институты: безопасности, контроля и обмена информации, криптошифрований, цензуры. Все уплывает посекундно и во все стороны. Запрещать бесполезно.

О социальных сетях

— Я веду все аккаунты в соцсетях сама. Главные сети для меня — это Twitter, Facebook, Instagram. Я отношусь к ним очень прагматично. Я в сетях не ищу любви, дружбы, для меня это способ получить информацию, причем не любую, а ту, которая мне нужна, и продвинуть свою информацию. Тоже не любую, а ту, которую хочу продвинуть.

Это у меня занимает полчаса утром, где-то полчаса вечером и в течение дня, если я в пробках, то включаю телефон и начинаю отвечать на вопросы, менять картинки, перепощивать. Это три-пять минут. Я не зависаю в интернете.

О гендерном равенстве

— Гендерные барьеры есть в том числе и в бизнес-тренерской работе. Женщине-тренеру, которая занимается такими серьезными бизнес-лекциями, пытаются платить меньше. И все время натягивают на нас женскую аудиторию. Типа: «Можно вас пригласить на женский форум с темой интуиция?» Я говорю: «Ребята, все круто, но у баб вообще не так уж плохо с интуицией. Может, все-таки мы мужиков подтянем?»

Когда приглашают мужчину, ему не говорят: «Давайте вы пойдете на мужской форум». А я слышу каждый день: как нам женщин собрать? «А вы читаете лекции только для женщин?» — говорит мне каждый первый журналист. Это уже за рамками добра и зла, потому что мы уже в XXI веке.

Чтобы женщине не приходилось доказывать, что она что-то может, нужны профессионализм и чувство юмора. Надо шутить по-мужски, а действовать профессионально. Но все время шутить, а не обижаться.

О лузерах

— Мы считаем, что можно всему научиться на каких-то курсах. Но главное обучение происходит по жизни. Просто открой глаза, уши, умей общаться, забирай информацию и тоже ее реализовывай и пробуй. Вот и вся школа. Люди, которые прошли кучу курсов, находятся в пассивном состоянии. Они считают, что их кто-то научит, нет активного состояния: я могу научиться сам. У них хватает денег, родители платят за эти курсы, а это заканчивается тем, что они лузеры абсолютные. Как только вы увидите, что человек побывал во всех школах бизнеса, получил все дипломы, каждый день слушает новый мастер-класс — перед вами готовый абсолютно неуспешный человек.

О вдохновении

— У меня главный объект и субъект вдохновения — это страна. Я вышла из Советского союза и была внутренним диссидентом. Я всегда мечтала изменить Россию к лучшему, чтобы она была для людей, комфортная, способная, где личностям и индивидуальностям всегда достается какое-то место, где никого не подравнивают под общую гребенку. Я об этом мечтала в политике и что смогла, сделала. Когда поняла, что больше ничего сделать не могу, ушла в никуда. Мне позвонили, это было случайно, но так получилось, и сказали: «Можете прочесть мотивирующую лекцию на минут 40 о том, как выходить из личностных кризисов?» Я даже не поняла, что это за жанр. Ну, 40 минут я поговорила, а дальше понеслось, и я уже не могла контролировать этот процесс.

О том, как умной женщине стать счастливой в личной жизни

— У вас много одиноких деловых женщин, потому что просто женщин больше. В Голландии женщин меньше, поэтому там нет одиноких. Они даже не разукрашиваются, посмотрите в Амстердаме, какие девушки ходят, во что они одеты. У нас так бомжи не одеваются, а им пофигу. Вокруг них — куча мужиков, потому что их просто меньше.

В России женщины все напоказ и на продажу, потому что их на 10 млн больше. Все очень просто. Поэтому не старайтесь, забудьте про эту историю, живите своей жизнью, и когда вы работаете, не забывайте включать периодически свою сексуальность в виде улыбки. Не забывайте про свой пол, и дальше ваш мужчина вас найдет, потому что ум дико сексуален. Если он в хорошей форме, конечно.

О том, как посмотреть на мир другими глазами

— Нужно попробовать хотя бы почистить зубы левой рукой. Нужно сделать маленький поступок, абсолютно непривычный. Например, в воскресенье пойти в магазин, купить ролики и в парке Горького, даже не умея кататься, взять за руку своего партнера и ковыряться на этих роликах хотя бы полчаса. Вроде бред. Вы никогда в жизни не собирались кататься на роликах, но такие маленькие шаги постепенно приучат голову открывать неизведанные двери и уже в области бизнеса.

Если вы ни к чему не готовы, то вы необучаемы. Когда человек поймет, что у него кризис, ему надо что-то делать, только тогда у него начнет что-то получаться. Без желания самого человека ничего изменить нельзя.