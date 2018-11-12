Московский “Спартак” обрел нового главного тренера. Им стал 52-летний белорусский специалист Олег Кононов, ранее тренировавший тульский “Арсенал”.

Об этом сообщает твиттер “Спартака”.

Как сообщалось ранее, контракт с Кононовым рассчитан на срок до конца сезона с опцией продления до лета 2020 года.

На этом посту Кононов сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который, в свою очередь, был назначен этой осенью после увольнения Массимо Карреры.

52-летний белорусский специалист ранее работал в украинских “Карпатах” и “Севастополе”, а затем — в “Краснодаре” и “Ахмате”.