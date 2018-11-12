Стало известно, что Национальный аэропорт Минск внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами.

Об этом журналистам сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

«Национальный аэропорт Минск сейчас внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами. Она будет запущена в ближайшее время, что позволит пассажиру не только самостоятельно зарегистрироваться на рейс, но еще и сдать багаж. Причем, постепенно эти технологии переходят в наши областные аэропорты», — рассказал Сикорский.