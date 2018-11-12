Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на удвоение финансовых показателей предприятий Госкомвоенпрома. При этом белорусский лидер заявляет о росте мирового спроса на высокоточное оружие, которое производится в Беларуси.

“Стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза”, – заявил А.Лукашенко, принимая в понедельник с докладом председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

“Мир изменился, сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие и, особенно, на средства борьбы с этим оружием. Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам”, – отметил А.Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что предприятия военпрома должны развиваться независимо от формы собственности. “Разницы нет (государственные или частные – ИФ). Естественно, в силу специфической продукции должен быть жесткий контроль и управление этими предприятиями с вашей стороны”, – сказал президент.

В целом А.Лукашенко отметил эффективную работу отечественного военно-промышленного комплекса, в том числе по показателям рентабельности, прибыли, средней зарплаты ситуация лучше, чем по ряду других направлений.

Как сообщалось, предприятия Госкомвоенпрома Беларуси за январь-сентябрь 2019 года увеличили экспорт на 39% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. По итогам 9 месяцев обеспечено положительное сальдо внешнеторговой деятельности. Рентабельность продаж за отчетный период составила 20,6%, чистая прибыль выросла на 6,4%.

Госкомвоенпром Беларуси создан в 2003 году. В его систему входят 24 оборонных предприятия. Также комитет координирует деятельность более 150 компаний, имеющих лицензию на деятельность в сфере продукции военного назначения. С 2015 года Госкомвоенпром является специальным уполномоченным органом в области экспериментальной авиации. В следующем году комитет начнет разработку программы развития оборонного сектора экономики до 2025 года.