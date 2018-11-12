Стало известно, что почту в Республике Беларусь будут доставлять беспилотниками.

Накануне, 11 ноября, об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ. По словам Сикорского, в настоящее время запущен пилотный проект совместно с РУП «Белпочта», который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений.

«Наша цель создать комфортные условия для операторов беспилотных систем для их массового применения», — подчеркнул представитель Минтранса. Но, помимо прочего, контроль за применением дронов в нашей стране будет усиливаться.