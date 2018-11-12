Беларусь и Россия договорились о выделении Минску российского кредита в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает БЕЛТА.

Министр проинформировал, что все решения приняты. “Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни с российской стороны, ни со своей”, – сказал он.

Как сообщал ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, кредит будет предоставлен на рефинансирование ранее выданного займа на $630 млн.