Сильное сердце и крепкие кровеносные сосуды – залог долгой и полноценной жизни. Молодые люди обращают мало внимания на состояние своей сердечно-сосудистой системы, хватаются за голову, только когда приходит болезнь. Человеческое сердце ежедневно справляется с неимоверными нагрузками. Из-за бешеного ритма жизни, стрессов, скудного питания кровеносная система ослабляется, заполняется шлаками и токсичными веществами. Витамины для сердца и сосудов нужны не только пожилым, но и молодым людям. Прием витаминных препаратов – верный способ поддержания здоровья и продления жизни.

Причины сердечных патологий

Согласно статистике, сердечные болезни – одни из лидеров среди человеческих патологий по инвалидности и смертности. Почему современные люди всех возрастов склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы? Главный виновник – неправильный образ жизни. Представители нынешней молодежи мало двигаются, неполноценно питаются, часто нервничают, переживают, подвергаются стрессам, гонятся за успехом, забывая об отдыхе. А недосыпание и избыточные нагрузки – основные враги сердца. Сердечные патологии возникают в результате воздействия следующих факторов:

высокого артериального давления;

ожирения;

малоподвижного образа жизни;

вредных привычек;

постоянных стрессов;

генетической предрасположенности;

нехватки в организме витаминов и микроэлементов.

Необходимые сердцу витамины и биологически активные вещества

Чтобы сердце оставалось здоровым, организм должен получать в оптимальном количестве витамины и микроэлементы. Ниже перечисляются витамины, более всего необходимые для нормального функционирования сердечной мышцы.

Ретинол или витамин A. Жирорастворимое вещество, стимулирующее метаболизм, препятствующее развитию атеросклероза. Богаты ретинолом рыбий жир, молоко, морковь. В аптеках реализуется ацетат ретинола – раствор для перорального приема. Аскорбиновая кислота или витамин C. Водорастворимое вещество, активизирующее метаболизм, разрушающее вредный холестерин, укрепляющее сердечную мышцу. Витамин содержат в большом количестве преимущественно растительные продукты: шиповник, цитрусы, смородина, болгарский перец. Аскорбиновая кислота может применяться в инъекциях, таблетках и рассасывающихся драже. Токоферол или витамин E. Препятствует окислению жиров и формированию свободных радикалов, разрушающих ткани сердечной мышцы и кровеносных сосудов. В значительном количестве присутствует в печени, орехах, растительном масле. В аптеке витамин можно купить в капсульной форме или в виде раствора. Рутин или витамин P. Водорастворимое вещество, которое укрепляет стенки кровеносных сосудов, применяется при патологической кровоточивости. Витамином богаты цитрусы, яблоки, шиповник. В аптеках рутин реализуется в таблетированной форме. Тиамин или витамин B1. Водорастворимое вещество, необходимое для правильного сокращения сердечной мышцы. Больше всего тиамина содержат зерновые каши. Для устранения дефицита этого витамина в организме обычно назначаются уколы. Пиридоксин или витамин B6. Разрушает вредный холестерин, нормализует работу сосудов носа, глаз, головного мозга, активизирует липидный метаболизм. В значительном количестве присутствует в мясе, рыбе, бобовых культурах, молоке. Обычно применяется в уколах гидрохлорида пиридоксина. Витамин F. Витаминоподобные соединения – полинасыщенные жирные кислоты. Предотвращают формирование холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. Жирными кислотами богаты рыбий жир, растительные масла, рыба и морепродукты. Коэнзим Q10. Фермент, который синтезируется в человеческой печени при достаточном поступлении в организм растительных и животных продуктов. При дефиците вещества возрастает вероятность инфаркта миокарда, организм стремительно стареет.

Необходимые сердцу минералы

На работу кровеносной системы положительно влияют определенные минеральные вещества. Ниже приводится список самых важных для сердца минералов.

Кальций. Регулирует частоту сокращений сердечной мышцы, укрепляет стенки артерий и вен. В значительном количестве находится в рыбе и кисломолочных продуктах. Калий. Контролирует нервные импульсы, заставляющие сокращаться сердечную мышцу. В высокой концентрации присутствует в орехах, сухофруктах, картошке, капусте. Магний. Улучшает метаболизм в сердечных тканях, предотвращает образование тромбов. В большом количестве находится в мясе, бобовых культурах, рыбе. Фосфор. Участвует в формировании клеточных оболочек. Регулирует сокращения мышечных тканей и передачу нервных сигналов. В значительном количестве присутствует в хлебе с отрубями, спаржевой фасоли, сухофруктах.

Полезные для сосудов головного мозга витамины

Из-за ухудшения кровообращения в головном мозге часто возникают инсульты. А после инсульта у человека отмечаются нарушения памяти, зрительной и речевой функции. Чтобы мозг работал исправно, необходимо регулярно принимать витамины. Ниже приводится перечень веществ, важных для сосудов головного мозга.

Тиамин или витамин B1. Улучшает память, помогает быстрее усваивать информацию. При дефиците витамина отмечаются бессонница, частое переутомление, проблемы с координацией движений, депрессия. Для восполнения в организме тиамина следует употреблять рыбу, мясо, орехи, яйца, овсянку. Рибофлавин или витамин B2. Обеспечивает ткани мозга энергией, помогает справляться с высокими интеллектуальными и физическими нагрузками. При нехватке вещества человек становится сонливым и рассеянным, у него ухудшается аппетит и возникают головные боли. Витамином богаты мясо и кисломолочные продукты. Никотиновая кислота или витамин B3. Стимулирует синтез энергии в организме, нормализует функционирование сосудов глаз, носа и мозга. В большом количестве присутствует в печени, мясе, бобовых культурах, рыбе, орехах, яйцах. Пантотеновая кислота или витамин B5. Контролирует передачу нервных импульсов, поддерживает умственную работоспособность. При дефиците вещества отмечаются депрессия, бессонница, хроническая усталость. Витамином богаты молоко, печень, капуста. Пиридоксин или витамин B6. Восстанавливает нервы, укрепляет сосуды головного мозга. При недостатке вещества человек становится вспыльчивым и тревожным, у него возникает депрессия и нарушается сон. Витамин в значительной концентрации присутствует в зерновых кашах, печени, бобовых культурах, орехах. Фолиевая кислота или витамин B9. Улучшает мыслительную способность. При дефиците витамина ухудшается память, отмечаются апатия и слабость. Веществом богаты орехи, зерновые каши, грибы, мясо, свежие растительные продукты. Цианокобаламин или витамин B12. Регулирует смену фаз сна и бодрствования, повышает активность мозга. При нехватке вещества отмечаются депрессия, шум в ушах, снижение интеллектуальных способностей, нервозность, нарушения зрения и памяти. Витамин присутствует только в животных продуктах питания и некоторых водорослях.

Укрепление сосудов конечностей

Основная проблема кровеносных сосудов ног – варикозное расширение вен. Это крайне неприятное заболевание, в запущенной форме проявляющееся отеками коленей, голеней и ступней, воспалением и потемнением кожных покровов нижних конечностей.

Чтобы укрепить сосуды рук и ног, необходимо принимать витаминные комплексы, дополненные железом, цинком и кальцием. Устранение варикозного расширения вен осуществляется посредством комплексной терапии. Врач назначает пациенту лечебную гимнастику, физиотерапевтические и водные процедуры, медикаменты. Больной человек не должен долго стоять или сидеть в одной позе, употреблять много соли, кофе, черного чая, алкоголя. Для успешного избавления от заболевания необходимо придерживаться диеты, следить за массой тела.

Укрепление сосудов глаз

Если глаза режут и болят, на их поверхности заметны кровяные прожилки, то можно говорить об ослаблении глазных сосудов. Ослабляются сосуды глаз под воздействием следующих факторов:

аллергии;

длительного нахождения за компьютером;

яркого солнца и резкого ветра;

бессонницы;

перепадов артериального давления;

интенсивных физических нагрузок.

Чтобы сосуды в глазах не лопались, необходимо принимать витамины группы B и аскорбиновую кислоту. При выраженных сосудистых патологиях глаз рекомендуется внутримышечно вводить рутин. Полезны свежие фрукты и овощи, зеленый или шиповниковый чай.

Продукты для укрепления сосудов и улучшения работы сердца

Чтобы сердечно-сосудистая система оставалась здоровой, нужно включать в рацион нижеперечисленные продукты питания.

Оливковое масло. Качественный продукт первого отжима богат ненасыщенными жирами и антиоксидантами, очищающими сосуды от вредных накоплений. При регулярном употреблении оливкового масла в крови сильно сокращается концентрация вредного холестерина. Курага. В высушенных абрикосах в огромном количестве содержатся природные антиоксиданты, защищающие клетки сердца от токсинов и продуктов распада. В кураге присутствует калий, предотвращающий развитие инфаркта. Рыба. Богата веществами, укрепляющими стенки сосудов. Полезна при аритмии. Орехи. В их составе присутствует аргинин – аминокислота, благотворно влияющая на сердце. При регулярном употреблении орехов значительно уменьшается вероятность возникновения сердечного приступа. Темный шоколад. Качественный продукт содержит флавоноиды – пигменты, расширяющие сосуды, способствующие устранению гипертонии. Следует отметить, что на людей с низким давлением шоколад никак не воздействует. Виноград. Содержит в значительном количестве антиоксиданты и витамины для сердца. В качественных виноградных винах также присутствуют антиоксиданты. Однако злоупотреблять алкогольными напитками не стоит, иначе вред превысит пользу.

Кому рекомендуется принимать витамины для сосудов и сердца?

Многие люди начинают заботиться о кровеносной системе, только когда она заболевает. Поддерживая и оберегая сердце и сосуды, можно не только вылечить опасные патологии, но и предотвратить их появление. Какие группы людей нуждаются в витаминах для сердца и кровеносных сосудов?

Пациенты, страдающие сосудистыми заболеваниями головного мозга и конечностей. Спортсмены. Дети и подростки. Люди после 50 лет. Пациенты, перенесшие операции на сердце. Люди, занимающиеся тяжелой физической работой. Люди, работающие на вредных для здоровья предприятиях.

Людям, принадлежащим к перечисленным выше категориям, нужно обязательно обратиться к кардиологу. Врач подберет оптимальный комплекс витаминов и минералов. Дозировку препарата и длительность терапевтического курса медицинский специалист устанавливает, ориентируясь на возраст и самочувствие пациента.