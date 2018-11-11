В Париже открылась выставка «Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць». Большая часть экспозиции представлена изображениями минских церквей и костелов, – проинформировали представители Посольства Беларуси во Франции.

Проект реализован совместно с Национальным историческим музеем. По словам белорусского посла во Франции Павла Латушко, особенно символичен тот факт, что выставка открылась в дни столетия окончания Первой мировой войны.

Представленные на мероприятии экспонаты демонстрируют межнациональный мир и веротерпимость, характерные для Беларуси на протяжении многих веков.

– Сегодня белорусский флаг развевается среди флагов других стран у Триумфальной арки, а также у собора Нотр-Дам в Париже. Это символ признания роли и жертв, которые понес белорусский народ в Первую мировую войну, – рассказал Павел Латушко агентству «Минск-Новости».

По его словам, Беларусь является примером мирного существования граждан различных национальностей и конфессий. Особенно это важно сегодня, когда в мире наблюдается немало кризисов, включая конфликты на этической и религиозной почве.

Отметим, что выставка «Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць» после Парижа совершит «турне» по многим странам Евросоюза. К слову, в открытии выставки принял участие глава Совета Республики Михаил Мясникович – в настоящее время он находится во Франции с рабочим визитом. Кроме того, он примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончанию Первой мировой войны.

Фото: скриншот видео Посольства Беларуси во Франции