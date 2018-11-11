На протест противников аккумуляторного завода в Бресте пришел человек в костюме лиса. После акции его задержал ОМОН. Будут разбираться, есть ли здесь намек на председателя облисполкома Анатолия Лиса, сообщает Радыё Свабода.

Очередное собрание противников аккумуляторного завода прошло 11 ноября на главной площади Бреста. На нем присутствовал человек в костюме лиса, который раздавал «интервью» участникам, говорил, что пришел поддержать строителей завода.

После акции человека в костюме лиса задержали и повезли в участок.