Ученые нашли новую пользу витамина D

Американские кардиологи заявили о подтвержденной пользе витамина D для сердечно-сосудистой системы человека, соответствующее исследование опубликовано в EJPC.

Американские медики проверили влияние витамина D на группе добровольцев в возрасте от 20 до 49 лет. Исследование проводили масштабное: учитывались десятки факторов, которые способны повлиять на здоровье пациентов – не только количество витамина.

Согласно результатам исследования, витамин D положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а также повышает выносливость организма. Так, добровольцы с высоким содержанием витамина в крови выполняли тесты на выносливость в три раза лучше, чем испытуемые с невысоким уровнем.

До сих пор ученые не определили оптимальную дозу витамина D, однако вскоре изучение вещества планируется продолжить.

Этот эффект витамина D стал одним из многих доказанных для вещества. Так, ранее ученые приходили к выводам о том, что витамин необходим для работы нервной системы, а также для похудения и лучшего усвоения кальция. Часто витамин D работает “в связке” с другими веществами и помогает им работать в организме лучше.

Витамин D поступает в организм человека вместе с пищей, а также вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Впрочем, солнца для витамина хватает лишь жителям стран, расположенным недалеко от Экватора, а остальным его нужно принимать или в виде добавок или увеличивать потребление молочных продуктов, рыбы и орехов.