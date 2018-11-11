В понедельник, 12 ноября, в Беларуси ожидается сильный ветер. Местами сохранится туман, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра в стране будет облачная с прояснениями погода. Местами, в основном на востоке Беларуси, прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Ожидается слабый гололед, ночью и утром местами туман. Ветер порывистый, на юго-востоке до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит от -1 до +5 градусов, днем столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла, по юго-западу – до 11.