Топливо на АЗС Беларуси с 11 ноября дорожало на 1 копейку

Топливо на отечественных автозаправочных станциях с 11 ноября подорожало на 1 копейку, рассказали в пресс-службе концерна “Белнефтехим”.

Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро теперь составило BYN1,41, АИ-95-К5-Евро – BYN1,5, АИ-98-К5-Евро – BYN1,71, ДТ – BYN1,5.

Цены на автомобильное топливо на АЗС корректируются для того, чтобы компенсировать для нефтеперерабатывающих заводов увеличение затрат на покупку нефти, отметили в концерне.

Напомним, ранее глава “Белнефтехима” Андрей Рыбаков пояснил, что в себестоимости нефтепродуктов цена на сырье составляет 80%. Цена на черное золото возросла на 40% с начала года. Если сравнивать с ценами на 1 октября прошлого года, то рост составил 60%. “Адекватного увеличения цены на нефтепродукты не происходило. Адекватного, исходя из всех факторов, в том числе и курса национальной валюты”, — сказал Андрей Рыбаков. Поэтому ситуация на внутреннем рынке убыточна для наших нефтеперерабатывающих заводов.