9 ноября текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска задержан 44-летний житель столицы, который в период времени с 2 по 5 ноября текущего года совершил хищение 24 туй, расположенных на проспекте Победителей. Общая сумма ущерба составила около 840 рублей.

Сотрудниками милиции было установлено, что после того, как мужчина совершил хищение туй, он продал их на одном из рынков столицы.

В отношении 44-летнего жителя столицы Центральным (г.Минска) РОСК Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния. Задержанный помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

Елена Свиридова, официальный представитель Центрального РУВД г. Минска