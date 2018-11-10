В Минске начато общественное обсуждение экологического доклада по стратегической экологической оценке объекта «Градостроительный проект детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого – Рафиева».

Одним из предложенных решений является превращение яблоневого сада в обустроенный парк, где будут пешеходные и велодорожки, беседки, спортивные площадки. Для сохранения отдельных ненарушенных озелененных участков предлагается организовать канатную дорогу.

Помимо этого проектом предусмотрено сохранение в естественном состоянии болота «Сухарево» с созданием вокруг него защитной озелененной буферной зоны, а для организации досуга населения планируется размещение в парке многофункционального культурно-зрелищного центра, примыкающего к улице Рафиева.

Общественное обсуждение доклада будет проводиться с 9 ноября по 8 декабря. Выразить свои замечания и предложения люди смогут в журналах регистрации письменных замечаний и предложений в фойе зданий администраций Фрунзенского и Московского района Минска, а также их можно направить организаторам общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района Минска (с пометкой «общественное обсуждение») и администрации Московского района столицы.