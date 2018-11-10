На своём YouTube-канале «Славкалий» опубликовал отчёт, как идёт строительство Неженского ГОК. Посмотрите 1,5-минутное видео.

На видео показаны стволопроходческие комплексы (SBR) с высоты птичьего полёта. Вес одного — 400 тонн. Первый из двух SBR прошёл непродолжительный этап укрупнительной сборки и уже «ушёл под землю» — все модули машины смонтированы в клетевой ствол.

Сейчас монтируют сопутствующее оборудование, потом последуют пуско-наладочные работы — последний этап перед проходкой. Те же работы параллельно выполняются и со вторым механизированным комплексом. SBR скипового ствола в процессе окончания укрупнительной сборки, а один из шести модулей машины уже установлен над стволом на канатах подъёмных лебёдок.