Косметологи: маска из киви поможет избежать ранней седины

Косметологи уверяют всех любителей погони за красотой и молодостью, что маска на основе киви способна избавить от седины и ускорить рост волос.

Киви для нас считается экзотической ягодой, которая содержит в себе огромное множество минералов, витаминов, таких как, к примеру, магний и фосфор.

Регулярные маски могут улучшить кровоснабжение кожи головы, что снижает риски выпадения волос.

Маска из киви благодаря Омега-3 эффективно питает и увлажняет волос, спасая от ломкости.

А ученые университета в США заявили, что нашли способ предотвратить облысение. Они показали, что синтетическое соединение D-PDMP способно предотвратить потерю волос, обесцвечивание и воспаление кожи. Препарат останавливает синтез жиров, которые участвуют в активации воспалительных процессов.

На что только женщины не идут, чтобы быть привлекательными. Обычно представительницы прекрасного пола наносят косметику, чтобы привлечь внимание сильного пола. Однако некоторые дамы умудряются переборщить. Специалисты пришли им на помощь и установили “золотую середину” между бледной молью и клоунессой, выяснив, какой макияж у женщин сводит мужчин с ума.