Сергей Барсуков уже три года живет в Японии. За это время он закончил аспирантуру в университете Шизуока, получил ученую степень доктора философии по физике, прошел стажировку в солидной осакской компании и почти полностью вжился в менталитет японцев.

Сегодня о Стране восходящего солнца гомельчанин говорит с воодушевлением — там удивительная природа, неограниченные возможности для самореализации и просто потрясающая кухня. А три года назад чувства и эмоции были иные — решиться уехать на учебу в крупнейший японский вуз, не зная языка и культуры Востока, было непросто. Об этом и многом другом Сергей рассказал, приехав на несколько дней в Гомель.

Уехать на учебу за 8000 километров было непросто

Три года назад мой английский был далек от совершенства. Помню, на первое онлайн-собеседование с японским профессором мне даже пришлось пригласить переводчика. Конечно, я волновался. Уехать за 8000 километров от дома, вписаться в совершенно иную систему образования, жить в стране господства японского без знания японского… Сомнения пересилило желание заниматься наукой в эпицентре высоких технологий. К тому же я не был первопроходцем. С университетом Шизуока ГГУ имени Ф. Скорины сотрудничает много лет, несколько гомельских преподавателей и аспирантов уже получили двойные дипломы доктора философии, и на момент моего отъезда в японский вуз там учился мой коллега Игорь Фаняев. Морально поддержал меня и мой научный руководитель — ректор университета Сергей Хахомов. Спустя три года я понимаю, что принял правильное решение.

Научные лаборатории вуза востребованы даже ночью

В университете Шизуока открыты двери для талантливых молодых ученых. В аспирантуре со мной учились ребята из США, Польши, Южной Кореи, Латвии, Украины и многих других стран. Я продолжил исследования в области акустических волн, которыми занимался в Гомеле. Научный руководитель обеспечил меня новейшей техникой, предоставил персональное рабочее место, а главное — возможность беспрепятственного доступа в лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием. Сюда я мог приходить в любое время, в том числе и глубокой ночью, по электронному пропуску. Никто не ограничивал меня во времени, за исследованиями и экспериментами я засиживался часами.

Помимо работы в лабораториях и написания диссертации, каждому аспиранту необходимо набрать определенное количество кредитов за прослушивание лекций. Учебные дисциплины я выбирал самостоятельно, индивидуальное расписание позволяло совмещать аспирантуру с изучением японского языка. Языковые курсы помогли освоить японский приблизительно на четвертом уровне. Этого вполне хватает для повседневного бытового общения, однако недостаточно для устройства на работу, где требуется знание языка на 1-2 уровнях.

Учеба в аспирантуре завершилась защитой диссертации. Я стал обладателем ученой степени доктора философии по физике (PHD), что приравнивается к степени кандидата физико-математических наук в белорусской системе образования.

Большинство японских студентов подрабатывают

Доминирующая часть японских студентов подрабатывают в барах, кафе, развлекательных заведениях, платное обучение не позволяет сидеть сложа руки. На последнем курсе молодежь начинает поиски постоянного места работы. Так называемые митинги (масштабные встречи студентов с работодателями) проводятся в вузах регулярно. На них будущие выпускники знакомятся с представителями компаний, обмениваются визитками, завязывают полезные связи.

Найти работу молодому специалисту с хорошим знанием японского языка совсем не сложно — рынок труда очень обширный. С интернациональными студентами и аспирантами, вроде меня, все намного сложнее — английский язык позволит устроиться лишь в иностранную айти-компанию, где уровень заплаты гораздо ниже, чем в крупных японских корпорациях. Интересный факт: Страна восходящего солнца примечательна своей системой пожизненного найма. В одной и той же организации человек стабильно работает всю жизнь, получая бонусы в виде регулярных надбавок за возраст и стаж. Иными словами, работайте вы хоть в десять раз эффективнее старшего по возрасту коллеги, ваша зарплата все равно будет в разы ниже. Потому что коллега старше вас.

Аренда жилья в Хамамацу обходилась в 350$

В аспирантуре я получал стипендию 1200$. Этого вполне хватало на покрытие всех расходов. Аренда жилья в Хамамацу обходилась в 350$ в месяц. Такие маленькие дешевые квартирки (в Осаке, например, аренда аналогичного варианта стоит в 2 раза дороже) площадью всего около 10 квадратных метров, рассчитаны на студентов и пенсионеров. Они выдержаны в стиле минимализма — компактная электрическая плита на 2 конфорки, мини-холодильник, письменный стол и спальное место. А еще довольно интересное изобретение японцев — унитаз-раковина-биде — три в одном.

Так как центрального отопления в Хамамацу не предусмотрено, в холодное время года приходится согреваться кондиционером. Бывало, придешь домой после учебы, а там всего 12-15 градусов тепла. Включаешь кондиционер на полную мощь и, сидя в верхней одежде, ждешь пару часов, пока помещение прогреется до более или менее комфортной температуры.

Первое впечатление — здесь нечего есть!

Помню свой первый поход в продуктовый магазин. Я был шокирован, увидев три кусочка колбасы в вакуумной упаковке за полтора доллара. В тот момент я подумал, что с питанием здесь будут проблемы, и несколько дней покупал только знакомый мне йогурт и белый хлеб. Но со временем я распробовал и полюбил японскую кухню. Сегодня хорошо разбираюсь в видах японского риса, обожаю сашими из сырой рыбы и морепродуктов, готовлю разнообразные роллы. Можно сказать, что за три года проживания в Стране восходящего солнца в плане еды я «ояпонился» и стал настоящим гурманом. Мне нравится стремление японцев к изящности и эстетике в оформлении блюд — в ресторане в дополнение к основному заказу вам принесут десяток маленьких тарелочек, наполненных небольшими кусочками пищи, которые удобно захватить палочками и отправить в рот. При этом рестораны не принимают чаевых от посетителей, воспринимают их как оскорбление. Вкусно и сытно покушать можно не только в ресторане — здесь изобилие кафе, столовых, магазинов с готовой фасованной едой на любой кошелек.

К слову, за две недели пребывания в Беларуси я неоднократно ловил себя на мысли, что соскучился по японской кухне, ее тонким натуральным вкусам и ароматам.

В поисках работы перебрал не менее 50 компаний

Я перепробовал разные пути поиска работы — митинги, сайты с вакансиями, размещение резюме в интернете, многочисленные собеседования… Прежде чем найти свое место, пришлось перебрать не менее 50 разных компаний. У японцев не принято отказывать соискателю сразу, отклик на ваши письма и рассылку резюме может не превысить 1%. Но однажды, спустя полгода, вы вдруг получите неожиданное приглашение, но не на работу, а на очередное собеседование.

Мне повезло, я оказался в нужном месте в нужное время, встретил нужных людей. На научной конференции в Вашингтоне познакомился с представителями американской компании skyworks, филиал которой работает в Осаке. После двух собеседований и гарантийного письма от научного руководителя меня приняли на месячную стажировку. Так я переехал из Хамамацу в Осаку. Здесь я окунулся в новый для себя ритм жизни. Мой день был примерно таким: дорога до работы и обратно — трехчасовое путешествие на поезде и метро, работа за отдельным столом в большом помещении, где, помимо меня, находятся еще 60-70 человек, полная тишина с 8.15 до 17.00 (с перерывом на обед), несколько часов сверхурочного труда.

Последнее в порядке вещей — задерживаться на работе скорее норма, уходить домой раньше начальника и коллег не принято, к тому же сверхурочные оплачиваются. Слышал, в Японии даже есть профессия, суть которой — выгонять заработавшихся сотрудников домой из офиса. Раз в неделю коллеги выбираются на корпоратив, чтобы пообщаться и снять напряжение трудовых будней.

Восточный менталитет близок моему мироощущению

Сегодня я живу и работаю в Осаке, занимаюсь тем, о чем мечтал, — наукой, разработкой электронных устройств для систем телекоммуникации и связи, изучением языка. Восточный менталитет не оттолкнул меня. Наоборот, пунктуальность, ответственность, скрупулезность, тактичность и уважение к личности близки моему собственному мироощущению. Очень красивая природа, величественный океан, комфортный климат, идеальная чистота на улицах, жизнь на пике прогресса — все это восхищает и покоряет.

Останусь ли я в Японии? Не знаю. Думаю, человек, особенно пока он молод, должен жить там, где ему комфортно, где он может найти себя и реализовать свой потенциал.