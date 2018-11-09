Из-за тумана прибытие восьми рейсов в Минск задерживается и еще один отменен. Об этом свидетельствует онлайн-табло Национального аэропорта, сообщает Телеграф.

Вылет рейса из Калининграда в Минск, прибытие которого ожидалось в 11:10, был отменен из-за тумана в аэропорту Храброво. Кроме того, задерживается прибытие 8 авиарейсов. Это также связано с плохой видимостью из-за неблагоприятных погодных условий.

Самолеты «Белавиа» из Киева и Санкт-Петербурга прибудут почти с пятичасовой задержкой. Задержано четыре вылета из Москвы (из Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского). Также опаздывает самолет из Запорожья – прилет ожидается в 15:00 вместо 10:00.

Накануне более двадцати самолетов прибыли в Минск с опозданием из-за тумана.