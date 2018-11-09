Когда речь заходит об экс-главе ПВТ Валерии Цепкало, некоторые до сих пор качают головой и с сожалением говорят: мол, такой современный, умный и вынужден скитаться по всему миру, а в родной Беларуси должности для него не нашлось! А другие отмечают: ну и молодец, не пропал, нашел себя. Какое из этих двух мнений ближе самому Цепкало?

«Мне себя не жаль, – говорит он. – Я сейчас больше выступаю как консультант, и за одну неделю зарабатываю свою прежнюю двухмесячную зарплату. Плюс абсолютно свободен. Никаких совещаний, отчетности, глобальной ответственности. Все совершенно по-другому! Делаю что хочу и езжу куда хочу. Это же просто супер!»

Полный текст читайте в газете “Народная Воля” за 9 ноября.