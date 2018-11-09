Минфин США ввел санкции против трех физических и девяти юридических лиц в связи с событиями на Украине и аннексией Крыма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Санкционный список пополнили двое граждан Украины, служивших ранее в СБУ, и российский генерал, бывший начальник Ракетных войск.

В санкционный список вошли Александр Басов, Андрей Сушко и Владимир Зарицкий, а также санатории “Ай-Петри”, “Дюльбер” и “Мисхор”, АО “Крымтеплоэлектроцентраль”, компании “Гарант-СВ”, “Управленческая компания инфраструктурных проектов”, ООО “Южный Проект”, пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa и министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), перечисяет “Интерфакс”.

Александр Васильевич Басов, согласно сообщению луганской газеты “XXI век”, был высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). В иерархии ЛНР он занимает пост заместителя министра государственной безопасности ЛНР. На этом посту Басов, в частности, занимался преследованием членов религиозного течения “Свидетели Иеговы”, отметили в Минфине США.

Андрея Владимировича Сушко украинские СМИ называли бывшим подполковником СБУ. Минфин США указывает адрес его места жительства в Керчи, совпадающий с данными сайта “Миротворец”. Согласно этим данным, Сушко раньше был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в крымском управлении СБУ.

Добавим, что включенный в санкционный список отель “Мрия” является крупнейшим инвестиционным проектом в Крыму после присоединения полуострова к России. Этот курортный комплекс также стал местом проведения Ялтинского международного экономического форума, который призван создать вокруг Крыма образ инвестиционно привлекательного региона. “Сбербанк”, который опасается открыто работать на территории Крыма, чтобы не провоцировать наложение дополнительных санкций, инвестировал в разработку проекта и строительство “Мрии” 300 миллионов долларов. Собственником курортного комплекса является “дочка” “Сбербанка” – компания “Гарант-СВ”.

Ранее в четверг расширение санкционного списка анонсировал спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он заявил, что они будут касаться физических лиц и организаций, которые участвовали в бизнес-проектах в аннексированном Россией Крыму или нарушали права человека на полуострове и в Донбассе. Волкер подчеркнул, что фигуранты нового санкционного списка “поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины путем частных инвестиций и частных проектов”.

Он также заявил, что в тексте санкций впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украины лежит на России.

Первый указ американского президента Барака Обамы 13660 о введении санкций за действия, которые “подрывают демократические процессы на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов”, был подписан 6 марта 2014 года.

Три последующих указа 13661, 13662 и 13685 расширяют применение санкций за действия в отношении Украины против российских чиновников, военных и лиц и предприятий, действующих в Крыму. Указ 13662 также вводит секторальные санкции в определенных секторах российской экономики. А указ 13685 запрещает импорт и экспорт товаров и услуг и инвестиции в Крым для лиц и компаний из США или их подразделений. Эти санкции уже продлевались несколько раз. Нынешний президент США Дональд Трамп продлил их до 6 марта 2019 года.

Персональные санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список. Американским гражданам и компаниям запрещается поддерживать с ними деловые связи, торговые ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий.

Без учета сегодняшних дополнений санкционный список расширялся 18 раз и по состоянию на 7 ноября 2018 года включал 181 физическое и 434 юридических лица. Кроме россиян, большую часть списка составляют организации и представители провозглашенных ДНР и ЛНР, лица из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. В список включены также граждане Финляндии и Швеции, компании, зарегистрированные в Индии, Гонконге (КНР), Чехии, на Кипре и Британских Виргинских островах.

Добавим, что в течение ближайших двух недель Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. “Мы оба выразили намерение провести эту встречу. Она произойдет в течение ближайшей пары недель, но у нас пока нет даты встречи”, – сказал американский спецпредставитель.

Волкер также выразил сомнение, что эта встреча может состояться до выборов на Донбассе 11 ноября, проведение которых США осуждают, в связи с их “несоответствием конституции Украины”.

Он также отметил, что на этой встрече может быть продолжено обсуждение возможной миротворческой миссии в Донбассе, однако признал, что позиции сторон по этому вопросу по-прежнему расходятся. “США поддерживают миротворческую миссию ООН, распространяющуюся на всю территорию Донбасса. Россия выступает за международную миссию по охране наблюдателей ОБСЕ, которая будет действовать только на линии соприкосновения и не сможет обеспечить свобод передвижения и разоружения сторон”, – сказал Волкер, слова которого приводит ТАСС.

До настоящего момента состоялись четыре встречи Суркова с Волкером. Первая – 21 августа 2017 года в Минске, вторая и третья – в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая – в Дубае 26 января 2018 года. Как заявлял Сурков по итогам последних переговоров, Вашингтон на них представил план развертывания миссии ООН на востоке Украины, увязав этот процесс с выполнением политической части Минских соглашений, на чем настаивали в Москве. Помощник российского лидера назвал тогда пакет американских наработок “вполне реализуемым”.