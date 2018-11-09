Рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика состоится в пятницу 9 ноября в 10.00 в Минском городском суде.

За полчаса до начала судебного заседания возле здания суда начали собираться представители СМИ, правозащитники, активисты и просто неравнодушные граждане.

В суде председательствует судья Сергей Хрипач. Прокуратуру представляет Герасимович.

В зале около 100 человек. Среди них правозащитники Алесь Беляцкий, Дмитрий Соловьев, Валентин Стефанович, Василий Завадский.

Также присутствуют представители посольств США, Великобритании, Литвы, Чехии.

В суде зачитывается жалоба на приговор.

В жалобе Федынич и Комлик отмечают, что показания некоторых свидетелей в суде были незаконными, поскольку были получены под давлением. К показаниям Юхновец нужно относиться критически из-за ее сотрудничество с органами следствие. Объявлен перерыв на 45 минут для ознакомления с переводом документов.

Во время перерыва активисты развернули флаг профсоюза РЭП. Секретарь суда попросила их покинуть зал. Затем сотрудник милиции в форме потребовал также оставить суд.

Игорь Комлик говорит, что представители государства нарушили много норм уголовного законодательства в отношении него и членов РЭП. Суд напомнил что это не процесс первой инстанции, чтобы рассказывать свою историю профсоюза. Но Комлик говорит, что он рассказывает важные по делу вещи.

Игорь Комлик подчеркивает, что из-за власти профсоюз РЭП потерял более 200 тысяч рублей расходов. Председатель суда снова просит высказываться его именно по приговору.

“Я не согласен в принципе, что этот приговор был вынесен. Считаю себя невиновным, считаю что этот приговор должен быть отменен” – заявляет Комлик. – В отношении РЭП нарушается уголовное законодательство, международные договоры, Конституция. Нарушается все, что только можно. считаю себя невиновным. Такие действия направлены на то, чтобы парализовать работу РЭП”.

Выступает адвокат Людмила Казак: “Международная правозащитная и профсоюзное сообщество расценивает это как атаку на независимые профсоюзы и свободу ассоциации”.

Подчеркивает, что грубое вмешательство в дела профсоюза противоречит многим международным соглашениям. Деятельность независимых профсоюзов – нормальная практика во всех цивилизованных странах . Выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

Говорит, что совокупность достоверных и достаточных доказательств по делу не представлена. Напоминает, что согласно УПК обвинительный приговор не может выноситься на основании предположений. Одни доказательства не относятся вообще к обвинению, другие добыты с нарушением закона.

Выписку из банка, так называемую, нельзя считать допустимой и достоверной. Во-первых, не установлен источник, из которого она взята. Во-вторых, нет документа, в котором описаны оперативно-розыскные действия, с помощью каких она была изъята.

Вновь напоминает, что не представлено доказательств, что электронный ящик принадлежала руководителям РЭП. Адвокат подчеркнула, что при оценке доказательств, судья Советского района принимала во внимание одни показания свидетелей, но почему-то не принимала другие.

Адвокат анализирует показания свидетелей, которые, в большей степени, давались по времени, которое не имеет отношения к инкриминируемому периоду. Некоторые показания надо расценивать критически. Например, как в ситуации с Запривариной.

Адвокат подчеркивает, что допрос дознавателя СК Дмитриева был осуществлен также с нарушением закона, так как оснований для его невизуального допроса не было. Таким образом, разбирательство в первой инстанции незаконно, что повлекло за собой вынесения несправедливого приговора.

Это все свидетельствует о нарушении права на справедливое судебное разбирательство и о обвинительном уклоне судьи Федоровой, которая выносила приговор. Адвокат подчеркивает, что дело нужно рассматривать в свете статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах (свободу на ассоциацию).

При вынесении наказания не учтены состояние здоровья Игоря Комлика и другие обстоятельства. “Приговор нужно отменить в связи с отсутствием опасного общественного действия”, – говорит адвокат Казак.

Дает разъяснения по жалобе Геннадий Федынич:

“Где мы находимся в лесу, в пустыне? Почему столько правоохранительных органов не смогли установить, кому принадлежит эта поддельный электронный ящик? Того судью, кто допустил такое за доказательства, нужно пожизненно лишить судебной практики .. Приговор не только незаконный и несправедливый, он политизирован! Почему 814 человек должны были приходить и отвечать на вопросы следователей? Как это расценивать?”

В конце Федынич сказал: “Мне, как и всем здесь присутствующим понятно, что приговор не только незаконный и несправедливый, но и политизированный. Он должен быть отменен!”

Адвокат Наталья Мацкевич обращает внимание на два фактора: 1. Незаконность разбирательства; 2. Неправильное применение уголовного закона.

Говорит, что выписка из банка должна официально подтверждается и напомнила об отказе литовской, и об игнорировании просьб датской и шведской стороны на оказание правовой помощи.

Мацкевич обращает внимание, что выписки в ходе разбирательства изучались только на литовском языке. И то, что сейчас представили некий официальный перевод, где указано, что он соответствует оригиналу – не легализует эти доказательства.

Как осуществлялся этот перевод? Ему что, уголовное дело давали? Ведь представленные стороной обвинения выписки подшиты к уголовному делу. Сомнительные доказательства, которые не могут быть положены в основу приговора.

Суд первой инстанции не обратил внимание на то, что не удалось получить органам следствия: Литовская республика ответила, что адрес, указанный в выписке, не имеет никакого отношения к профсоюзу РЭП.

Суд первой инстанции не принял во внимание показания Герасименко и Щукина, данные в суде, а доверился результатам проверки, назначенной судом проверки прокуратурой. Адвокат указывает и на другие нелепости судебного разбирательства и приговора.

Суд первой инстанции не принял во внимание показания Герасименко и Щукина, данные в суде, а доверился результатам проверки назначенной судом. Адвокат указывает и на другие нелепости судебного разбирательства и приговора.

Мацкевич: “Защита не просила выносить приговор на основании международных стандартов. Тем более, что такой категории не существует. Защита просила вынести приговор на основании тех международных норм, которые Беларусь добровольно взяла на себя, что подтверждается нормами внутреннего права”.

Представитель прокуратуры Герасимович начала выступление с того, что вина по делу полностью установлена и подтверждена собранными доказательствами.

Ссылается на найденный ключ доступа к банковским счетам, письмо от 2016 г. (Договор на грант между РЭП и Шведским королевством). Говорит, что прокуратура не установила факт давления на свидетелей, поэтому их показания можно расценивать как обвинительные.

По мнению прокурора, оснований для недоверия суда первой инстанции нет. “Если преступление совершено на территории Беларуси, то суд правильно руководствовался нормами национального права. И просьбы об управлении международными актами не обоснованы”, – говорит она.

Вновь повторяет, что иностранная помощь должна была быть зарегистрирована в соответствующем порядке. “Поэтому я считаю, что приговор суда первой инстанции является незаконным, несправедливым. Жалоба не подлежит удовлетворению”.

Все кричат ​​”Позор!”.

После этого суд удаляется для вынесения решения, которое было оглашено в 15.00: приговор суда Советского района Минска оставить в силе, а жалобы Федынича и Комлика без удовлетворения.

Напомним, Геннадий Федынич и Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали виновными в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

В жалобе лидеры профсоюза просили прекратить это уголовное дело.

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают многочисленные международные организации.

Такого же мнения придерживается и правозащитное сообщество Беларуси, и также призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.

Обсерватория по защите правозащитников считает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.

Международная правозащитная организация Front Line Defenders считает, что преследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека.

Поэтому власти Беларуси должны отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.

С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к главе Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).