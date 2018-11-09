Грецкий орех известен нам с древних времен. Само название он получил на территории Древней Руси — его продавали славянам греческие перекупщики, пишет hochu.ua. Тогда он получил не только название, но и всенародную любовь. У кавказских народов орех и вовсе считается священным деревом, а молдаване сажают его возле дома, когда в семье рождается ребенок.

Польза грецкого ореха

Грецкий орех используют для повышения иммунитета, что делает его особенно актуальным в осенне-весенний период. Он хорошо помогает при анемии — большое количество кобальта, железа и цинка помогает увеличить уровень гемоглобина и улучшить самочувствие.

Грецкий орех также очень полезен для сосудов и помогает очистить кровь. Всё это из-за состава ореха. В нем находятся витамин С, вся группа витамина В, витамины Е, К и витамин РР. Также здесь можно найти омега-3.

Отдельно можно выделить пользу грецкого ореха для больных сахарным диабетом, т.к. он способен понижать уровень глюкозы в крови. Улучшать работу ЖКТ благодаря высокому белковому составу, который нормализует уровень микрофлоры желудка и кишечника. Отлично помогает при запорах. Ещё грецкий орех очень полезен мужчинам, ведь он отлично влияет на потенцию.

Вред грецкого ореха

Но, как и у любого продукта, у ореха есть противопоказания. Не стоит употреблять грецкий орех людям, у которых повышенная свертываемость крови, хронические энтероколиты и колиты. И просто острые кишечные заболевания.

Кроме того, грецкий орех сам по себе является сильным аллергеном. Если у вас высокая склонность к заболеваниям кожи или вы аллергик, то стоит быть с ним осторожнее.