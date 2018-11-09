Правительство начало оперировать понятием справедливости в экономических вопросах и назвало, какой должна быть цена на бензин внутри страны. Но насколько реально справедлива озвученная цена?

Как заявил вице-премьер Игорь Ляшенко, при сегодняшней стоимости барреля нефти в 72 доллара, справедливая цена на самый популярный бензин АИ-92 должна составлять в Беларуси 77 центов. Поэтому цены на бензин и дальше будут расти – также постепенно, на 1 копейку за раз.

Сам факт, что правительство начало оперировать понятием справедливости в решении экономических вопросов, заставляет задуматься над тем, что под этим подразумевается. Особенно в свете того, что вопрос “Есть ли на свете справедливость?” давно отнесен к разряду риторических.

Какой рост цен ожидать

По курсу Нацбанка, цена бензина АИ-92 сегодня составляет 66 центов за литр. Это означает, что топливо должно подорожать еще на 11 центов или 23 копейки, чтобы стать справедливой по меркам правительства. Если делать повышение ежемесячным, то к справедливости придем лишь спустя два года. Правительство столько ждать конечно же не будет и, скорее всего, обозначенного рубежа справедливости попробует достичь где-то за полгода. Тем более, что НПЗ постоянно жалуется на тяжелую жизнь, да и “Белнефтехим” не хочет ждать. Это означает, что цена на автомобильное топливо в ближайшие полгода будет подниматься на 1 копейку фактически еженедельно, пока не достигнет уровня 1,63 рубля за литр АИ-92.

Операция с цифрами

А теперь попробуем действительно подумать о справедливости. В этой связи сразу возникает вопрос, почему Игорь Ляшенко привязывает ее к мировой цене барреля. Ведь белорусские НПЗ получают нефть из России по другой, опять же более справедливой с точки зрения правительства цене. В среднем Беларусь получала в 2018 году нефть по цене 374 доллара за тонну. Одна тонна – это 7,35 барреля. Путем несложных вычислений получаем, что цена нефти для Беларуси составляет менее 51 доллара за баррель. Про доходы от реэкспорта лишних объемов российской нефти и нефтепродуктов пока промолчим, так как они НПЗ не достаются и, значит, на справедливую цену не влияют. Поэтому будем исходить из цены в 51 доллар за один баррель.

Если, по словам Игоря Ляшенко, при 72 долларах за баррель нефти справедливой цена 77 центов за литр бензина, то при 51 долларе за баррель – никак не может быть более 55 центов или 1,16 рубля за литр АИ-92. Получается, что для достижения справедливого рубежа правительству необходимо не поднимать цену на 23 копейки, а практически на столько же опускать.

Сделаем небольшую корректировку на то, что российская нефть – это не Brent. Например, нефть марки Urals отличается повышенным содержание серы и потому дешевле где-то на 3 доллара. Поэтому ради все той же справедливости следует оперировать стоимостью нефти для Беларуси в районе 54 долларов. В таком случае справедливая цена будет где-то 58 центов (1,23 рубля) за литр АИ-92.

Эта многогранная справедливость

Можно подойти к расчету справедливости и с другой стороны. Дело в том, что цена 77 центов за литр АИ-92 уже была в Беларуси.

Так с 13 января 2015 года концерн “Белнефтехим” поднял цены на автомобильное топливо сразу на 4,7%, назвав это лишь частичной компенсацией роста курса доллара, а также корректировкой в связи с налоговым маневром России. В итоге цена АИ-92 была установлена на уровне 11,1 тыс. недоминированных рублей – как раз 77 центов за литр.

Почему было упомянуто о налоговом маневре – вообще непонятно, так как от него потерял только бюджет Беларуси, но вовсе не НПЗ, которые перерабатывают нефть.

О справедливости тогда не говорили, зато уверяли электорат, что реально цена бензина должна быть еще выше, но народ в очередной раз пожалели. А теперь подсчитаем.

В январе 2015 года цена барреля нефти марки Brent составляла 49 долларов. При этом Беларусь получала российскую нефть по цене 247 долларов за тонну, или где-то 36 долларов за баррель, если делать корректировки на Brent. Получается весьма занятная картина.

Если в 2015 году, получая нефть по цене 36 долларов за баррель, белорусские НПЗ считали, что 77 центов – это еще мало, чтобы говорить о справедливости. То почему в 2018 году при цене в барреля в 54 доллара для НПЗ, 77 центов вполне хватает для достижения рубежа справедливости?

Конечно, за прошедшие три года НПЗ немного модернизировались, но не на столько же, чтобы из одного барреля нефти получать на 50% больше нефтепродуктов.

Если сейчас цена в 77 центов реально справедлива, тогда получается, что в 2015 году правительство откровенно дурило народ и, используя снижение мировых котировок на нефть, беззастенчиво наживалось на своих людях. Как говорится, выбирайте, какая справедливость вам нравится.